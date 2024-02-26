На Полтавщині чоловік отримав повістку і "запив": чи уникнув він мобілізації

У Полтавській області до 3 років позбавлення волі засудили жителя Харкова, який отримав повістку та почав зловживати алкоголем і уникати мобілізації.

Про це йдеться у вироку Пирятинського районного суду Полтавської області.

За даними суду, уродженець Харкова у Пирятині у червні 2023 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації.

5 серпня 2023 року чоловік отримав повістку та повинен був прийти до військкомату 10 серпня, проте ухилився від призову.

На суді чоловік провину визнав. Він зазначив, що дійсно пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби в армії. Проте ухилився від мобілізації, бо "запив".

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до 3 років позбавлення волі.

"Підсудний скоїв умисний нетяжкий злочин, але який створює в очах громадян та суспільства, в цілому, негативне враження безладдя, безкарності, тим паче під час введеного на всій території України воєнного стану та мобілізації, що свідчить про значну суспільну небезпечність самого злочину, а тому суд уважає, що звільнення від відбування покарання з іспитовим строком не може запобігти вчиненню нових кримінальних правопорушень іншими особами, що в умовах воєнного стану є не припустимим", - йдеться у поясненні суду.

Вирок суду

Нагадаємо, ЗМІ повідомили, що на Закарпатті представники ТЦК викрали й катували чоловіка, який є непридатним до служби.

Читайте також: