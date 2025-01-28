На Полтавщині чоловік пішов під суд через 4,5 кілограмового карася: причина шокує

Суд Полтавської області 22 січня 2025 року визнав чоловіка винним у порушення правил рибальства.

Відповідна ухвала була оприлюднена в Єдиному реєстрі судових рішень.

Випадок стався 3 листопада 2024 року, коли порушник ловив рибу на річці Сула поблизу с. Горошине Кременчуцького району. Згідно з результатами перевірки, він перевищив добову норму вилову риби, зловивши 4,5 кг карася сріблястого, що на 1 кг більше дозволеного ліміту.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення та наклав на нього штраф у розмірі 340 грн. Крім того, порушнику доведеться сплатити 605,60 грн судового збору. У разі несплати штрафу протягом 15 днів його сума буде подвоєна.

Нагадаємо, поліція нагадала про штрафи за порушення прав пішоходів.

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