На Полтавщині чоловік прийшов у гості до знайомих і зґвалтував їхню доньку

У Полтавській області 28-річний чоловік зґвалтував 13-річну доньку своїх знайомих, коли перебував у них в гостях.

Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

"8 квітня цього року чоловік, перебуваючи в гостях у знайомих, зґвалтував їхню 13-річну доньку. Наразі обвинувачений перебуває під вартою", - йдеться у повідомленні.

Глобинською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 28-річного жителя Кременчуцького району за вчинення дій сексуального характеру стосовно особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди (ч. 4 ст. 152 КК України).

Нагадаємо, на Львівщині поліцейські розшукали та затримали 34-річного чоловіка, який зґвалтував неповнолітню дівчину. Він вчинив злочин у стані сп’яніння.

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