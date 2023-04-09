На Полтавщині чоловік прийшов в гості і зґвалтував 13-річну дівчину

В одному із сіл Полтавської області 29-річний чоловік зґвалтував 13-річну дівчину. Його затримали правоохоронці.

Про це повідомили в поліції Полтавської області.

За даними слідства, 8 квітня 29-річний чоловік прийшов у гості до свого знайомого. Там він зґвалтував його 13-річну пасербицю. Дорослі одразу звернулись до поліції.

Підозрюваного затримали. Йому інкримінують частину 4 статті 152 (Вчинення дій сексуального характеру щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Воловецькій громаді Закарпатської області спалахнув скандал через умовні терміни трьом підліткам, які зґвалтували 14-річну дівчину і зняли це на відео.

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