На Полтавщині чоловік відмовився брати повістку, бо "в цивільному житті він корисний": чим це закінчилось

У Полтавській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який категорично відмовився від отримання повістки та мобілізації.

Про це йдеться у вироку Семенівського районного суду Полтавської області.

За даними суду, чоловік пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. 13 лютого 2024 року йому намагались дати повістку, проте житель Полтавщини категорично відмовився її отримувати та не прийшов до ТЦК для відправлення на військову службу.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він заявив, що "ніколи не служив, побоюється брати в руки зброю і можливої загибелі. Вважає, що є більш корисним у цивільному житті, тобто коли працює, платить податки тощо".

"З урахуванням ситуації, яка наразі склалася в країні збройною агресією РФ та конституційним обов`язком кожного громадянина по захисту Батьківщини, вчинений обвинуваченим умисний нетяжкий злочин складає значну суспільну небезпечність, тому можливе звільнення останнього від відбування призначеного покарання з випробуванням створює в очах громадян та суспільства в цілому негативне враження безладдя та безкарності, тим паче під час введеного на всій території України воєнного стану та мобілізації, що тривають понад 2 роки", - йдеться у поясненні суду.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, на Полтавщині чоловік отримав повістку і написав заяву про відмову від мобілізації.

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