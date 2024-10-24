На Полтавщині чоловік відмовився від мобілізації, бо "має бронь": його покарали

У Полтавській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації. На суді він заявив, що "заброньований" від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Лохвицького районного суду Полтавської області.

За даними суду, чоловік працює на посаді водія в ТОВ "Європа Транс Агро". У квітні 2024 року його визнали придатним до мобілізації та вручили повістку, проте житель Полтавщини ухилився від військового служби.

На суді чоловік провину визнав. Він заявив, що на даний час уже має бронь від мобілізації.

Суд врахував те, що житель Полтавщини "не судимий, офіційно працевлаштований і на даний час заброньований, за місцем роботи характеризується позитивно, на обліку у лікаря-нарколога та у лікаря-психіатра не перебуває".

Чоловіка визнали винним за статтею 336 ККУ і засудив до 1 року та 6 місяців іспитового терміну.

Вирок суду

Нагадаємо, у ТЦК розповіли, що буде, якщо не забрати повістку з пошти.

Читайте також: