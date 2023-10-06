На Полтавщині чоловік відмовився від мобілізації через народження дитини: як його покарали

У Полтавській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав бойову повістку, але відмовився від мобілізації, бо в нього народилась довгоочікувана дитина.

Про це йдеться у вироку Лохвицького районного суду Полтавської області.

За даними суду, чоловік 15 вересня 2023 року був визнаний придатним до військової служби під час мобілізації. Проте 16 вересня він написав відмову від повістки до бойової частини та не прийшов до військкомату.

На суді підозрюваний провину визнав. Він заявив, що у нього після 12 років шлюбу народилась дитина, а тому він відмовився від призову до армії. Чоловік на суді заявив, що є безробітним, проте має пасіку та пообіцяв допомогти ЗСУ медом та грошима.

Пояснення ухилянта в суді / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Ухилянт також уклав угоду зі слідством. Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України. Його засудили до 3 років позбавлення волі, замінивши цей термін на рік іспитового.

Нагадаємо, у Кривому Розі чоловік відмовився від мобілізації, бо "присягнув на вірність Росії".

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