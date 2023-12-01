На Полтавщині чоловік відмовився від повістки і переказав ЗСУ 20 тис. грн: чи допомогло це йому

Чоловік на Полтавщині ухилився від мобілізації.

У Полтавській області до іспитового терміну позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився брати повістку. На суді він заявив, що переказав на ЗСУ 20 тис. грн.

Про це йдеться у вироку Лубенського міськрайонного суду Полтавської області.

За даними суду, чоловік 28 серпня 2023 року був визнаний придатним до служби в ЗСУ. Того ж дня йому вручили повістку на 5 вересня для відправлення до військової частини, проте чоловік категорично відмовився її отримувати.

Старший офіцер мобілізаційного відділення склав акт про відмову від повістки.

На суді підозрюваний провину визнав та розкаявся. Він показав судді квитанції про те, що переказав на армію 20 тис. грн. Житель Полтавщини просив його суворо не карати.

Суд врахував той момент, що чоловік переказав кошти на ЗСУ та вирішив його не відправляти до в'язниці.

"Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченого, згідно зі ст. 66 КК України суд визнає його щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, надання матеріальної допомоги Збройним силам України", - йдеться у поясненні.

Жителя Полтавщини визнали винним за ст. 336 КК України та засудили на 3 роки позбавлення волі, замінивши цей термін на рік іспитового.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, на Закарпатті чоловіка з магазину забрали до ТЦК і визнали "придатним".

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