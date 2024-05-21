На Полтавщині чоловік отримав повістку і два роки ухилявся від мобілізації: що він вигадав і як це закінчилось

На суді чоловік вважав себе невинним в ухиленні від мобілізації.

У Полтавській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який від 27 травня 2022 року ухиляється від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Решетилівського районного суду Полтавської області від 15 травня 2024 року.

За даними суду, чоловіка у квітні 2022 року визнали придатним до мобілізації. 27 травня 2022 року він отримав повістку, проте так і не прийшов до ТЦК і СП.

На суді підмовився свідчити. Під час дебатів він зазначив, що "винуватість у вчиненні вказаного кримінального правопорушення не визнає, просить визнати його невинуватим, виправдати та закрити кримінальне провадження з підстав відсутності складу кримінального правопорушення". Він також пояснював, що є "віруючою людиною", навчався на священника, проте не закінчив семінарії. Крім того він допомагав тяжкохворому брату. Родичі ж чоловіка заявляли, що через "кримінальне переслідування ухилянта, його брат помер".

Працівник ТЦК і СП повідомив, що підсудний під час вручення повістки поводився зухвало та ховався в авто. Працівник поліції додав, що місцевий житель йому знайомий, оскільки той вже вчиняв порушення на блокпосту. Того дня, коли підсудному намагались вручити повістку, він "бігав кругом автомобіля, через задні двері переліз на переднє крісло водія і відчинив вікно".

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

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