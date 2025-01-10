На Полтавщині чоловік зарізав співмешканку: жінка померла на очах у свого сина 

Моторошне вбивство сталося під час сварки між парою.

У Полтавській області чоловіка визнано винним в умисному вбивстві співмешканки. Наступні 10 років він відбуватиме у в'язниці.

Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.

"Прокурори у суді довели, що у березні 2024 року чоловік скоїв вбивство співмешканки у будинку знайомої, якій вони допомагали з ремонтом. Після виконання робіт та застілля співмешканка не хотіла повертатися додому. Під час конфлікту чоловік вдарив її кухонним ножем у живіт", - йдеться у повідомленні.

Померла жінка у присутності свого малолітнього сина, який вийшов із кімнати в коридор, почувши крик матері. Свою провину у скоєнні злочину обвинувачений визнав.

Нагадаємо, у Вінницькій області чоловік підпалив будинок з людьми. Більше про це читайте у новині.

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