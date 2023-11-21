На Полтавщині чоловіка мобілізували, але військові частини його "не прийняли": як усе закінчилось

Чоловік на суді заявив, що він розкаюється, проте служити в армії не хоче.

У Полтавській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації. На суді він заявив, що дві військові частини його "не прийняли", а потім він сам відмовився від служби в армії.

Про це йдеться у вироку Шишацького районного суду Полтавської області.

Чоловік отримав повістку, але ухилився від мобілізації

За даними суду, чоловік 16 січня 2023 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби в армії. 24 травня 2023 року він отримав повістку та повинен був прийти до військкомату на 1 червня.

Проте він ухилився від служби в армії.

Житель Полтавщини заявляв, що військові частини його не брали на службу

На суді підозрюваний заявив, що проживає з батьками та працює підсобним робітником на місцевому підприємстві. 2018 року він отримав травму ноги, через що йому важко переносити фізичні навантаження. І через це його нібито визнали "обмежено придатним", проте суд встановив, що у довідці ВЛК йдеться, що чоловік повністю придатний до служби в армії.

Підозрюваний також заявив, що у квітні-травні 2023 року його відправили на службу в одну із військових частин, проте там його нібито не прийняли, бо він "не хотів служити та мав проблеми зі здоров'ям". Через кілька днів він знову прибув до іншої військової частини, проте там теж відмовились брати його на службу через "непогашену судимість".

Наприкінці травня йому знову дали повістку і він повинен був прибути у військову частину в Чернігівській області, проте він ухилився від служби. Чоловік провину визнав та розкаявся. Попри це він відмовився від служби у ЗСУ.

Вирок суду

На суді свідок заявив, що чоловіку організували транспорт для виїзду до військової частини, проте його мати заявила, що він відмовляється від служби в армії.

Жителя Полтавщини визнали винним за ст. 336 КК України та засудили до 3 років позбавлення волі. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, на Львівщині чоловіка забрали з вулиці до ТЦК і СП, але він відмовився від мобілізації.

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