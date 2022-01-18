На Полтавщині цьогоріч стартує "Велике будівництво" в онко- та протитуберкульозному диспансерах

На Полтавщині цьогоріч стартує "Велике будівництво" в онко- та протитуберкульозному диспансерах

Загалом в області у 2022 році запланована реалізація 19 проєктів у межах "Великого будівництва".

У 2022 році програма Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" реалізує масштабні проєкти у ключових медзакладах Полтавської області.

Про це повідомив у Facebook очільник регіону Дмитро Лунін.

Так, в обласному онкологічному диспансері у Кременчуці розпочнеться реконструкція з добудовою будівлі рентгено-діагностичного кабінету, а у селі Супрунівка Полтавського району зведуть "з нуля" новий корпус протитуберкульозного диспансеру.

"Включення об'єкта до програми Президента "Великого будівництва" – це гарантія того, що він буде завершений, а його роботи не розтягнуться на десяток років", - наголосив Лунін.

Загалом в області у 2022 році запланована реалізація 19 проєктів у межах "Великого будівництва".

За даними пресслужби ОДА, у Більську також збудують Музей скіфської доби.

Паралельно відбудуться капітальний ремонт та реконструкція у дитячих садках та школах у Полтаві, Котельві, Нехворощі, Лохвиці, Щербанях, Сенчі. Також передбачається капітальний ремонт комплексу будівель Андріївської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату та реконструкція будівлі Градизького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою.

Програма охопить і спортивні об’єкти. Зокрема, заплановано будівництво басейну в Миргороді та багатофункціонального спортивного майданчика у Розсошенцях, реконструкція будівель та споруд ДЮСШ "Олімпійські надії" та реконструкція Полтавського спортивного ліцею з добудовою спортивного комплексу. Стартує нове будівництво спортивно-ігрових майданчиків з влаштуванням побутового приміщення та благоустроєм прилеглої території Решетилівського професійного аграрного ліцею ім. І.Г. Боровенського, реконструкція споруд стадіону "Нові Санжари".

Також передбачена реконструкція футбольного поля зі штучним покриттям та благоустрій прилеглої території фізкультурно-спортивного реабілітаційно-відновлювального комплексу "Колос".

"Поява програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" поклала початок кінця епохи довгобудів на Полтавщині та відкрила шлях до реалізації нових масштабних проєктів у регіоні", - зазначив очільник Полтавської ОДА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з цього року "Велике будівництво" Президента Володимира Зеленського розпочне оновлення 48 обласних лікарень, по одній дитячій та одній дорослій лікарні у кожній області.