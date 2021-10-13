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На Полтавщині дільничного офіцера поліції звинуватили в зґвалтуванні

На Полтавщині дільничного офіцера поліції звинуватили в зґвалтуванні

фото умовне / pixabay.com

Поліцейський у цей час перебував на лікарняному.

Правоохоронці розпочали розслідування за інформацією про зґвалтування мешканки Лубенського району. Жінка стверджує, що одним із її ґвалтівників був дільничний офіцер поліції.

Про це у вівторок, 12 жовтня, повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Потерпіла повідомила про злочин сьогодні близько восьмої години ранку. За її словами, вночі її зґвалтували двоє осіб, один із яких був поліцейським. 

Заяву від громадянки зареєстрували і розпочали збір інформації про подію. Наразі встановлено, що місцевий дільничний офіцер поліції, на якого вказує потерпіла, на час ймовірного злочину перебував поза службою - на лікарняному.

Розслідування розпочали слідчі Державного бюро розслідувань, а співробітники Департаменту Головної інспекції Нацполіції проводять службову перевірку. 

Нагадаємо, раніше у Харкові наркозалежна жінка повідомила до поліції про зґвалтування її 10-річного сина. Під час перевірки факт зґвалтування не підтвердився, протиправних дій стосовно хлопчика ніхто не вчиняв.

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