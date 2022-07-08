На Полтавщині до 13 років засудили сімох учасників "ДНР": з росіянами окупували Сумську область

Крім того, їм інкремінують участь у діяльності непередбаченого законом збройному формуванні. Суд засудив чоловіків до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

Встановлено, що наприкінці лютого 2022-го зловмисники вступили до так званої народної міліції "ДНР". Вони служили в різних відділеннях мотострілецького батальйону на посадах командира відділення, кулеметника, гранатометника, помічника гранатометника та стрільців. Їм видали камуфляжну форму зразка збройних сил країни-агресорки Росії, а також зброю.

На територію Сумської області мешканці Донеччини прибули у складі незаконного збройного формування. Вони виконували накази командирів ворожої російської армії. Зокрема, облаштовували блокпости, де перевіряли документи, речі, транспортні засоби людей.

Фото: Офіс генерального прокурора

Нагадаємо, повідомлено про підозру російському окупантові, який обікрав квартиру в Ірпені і сфотографувався на фотоапарат господарів. Таким чином він залишив речовий доказ на місці злочину.

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