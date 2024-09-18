На Полтавщині двох дівчат 15 і 16 років викрили у підпалі військових автомобілів: фото

Неповнолітні діяли за вказівками так званого куратора, який обіцяв їм винагороду.

Поліцейські Полтавщини викрили двох неповнолітніх дівчат у підпалі військових автомобілів.

Про це повідомляє поліція Полтавської області.

Поліція встановила особи двох дівчат віком 15 і 16 років, які причетні до підпалу автомобіля, придбаного волонтерами для потреб Збройних Сил України. Як повідомив начальник обласної поліції Євген Рогачов, неповнолітні діяли за вказівками так званого куратора, який обіцяв їм винагороду.

"Оперативники поліції з’ясували, що одна з дівчат отримала пропозицію заробити легкі гроші за підпал автомобілів військових або швидкої допомоги, або поліції від хлопця, з яким познайомилася через месенджер", – розповів очільник поліції області.

Для розкриття цього злочину залучили команду оперативників Управління карного розшуку та кримінального аналізу Головного управління поліції Полтавщини у співпраці з колегами з Кременчука. Правоохоронці швидко опрацювали великий обсяг інформації та встановили особи палійок.

Слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в умовах особливого періоду. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк до восьми років за ґратами.

Одна з неповнолітніх паліїв авто для ЗСУ / Фото: поліція Полтавської області

"Ворог використовує різні методи для дестабілізації ситуації в Україні. Поліція закликає вас бути пильними та не піддаватися на провокації спецслужб рф, які намагаються підбурити до злочинних дій та підірвати нашу безпеку. Пам’ятайте: вчинення злочинів, спрямованих на перешкоджання діяльності Сил безпеки та оборони України, є серйозним порушенням закону. За такі дії передбачено позбавлення волі. Не ламайте собі життя та пояснюйте про відповідальність дітям", – наголосили у поліції.

Нагадаємо, в Києві 16-річний студент підпалив авто для ЗСУ.

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