На Полтавщині готували вбивство поліцейського та депутата: правоохоронці попередили замах – що відомо

Члени злочинної банди також створювали штучні майнові конфлікти та вимагали кошти з громадян.

У Полтавській області 14 лютого затримано організатора та членів угруповання, які готували вбивство поліцейського та депутата обласної ради.

Про це повідомляє Нацполіція.

Оперативники встановили, що члени злочинної групи готують вбивство заступника начальника одного з районних управлінь в Дніпропетровській області та депутата Полтавської обласної ради.

Поліцейського обрали через його професійну діяльність, а депутата – у зв’язку з громадською діяльністю щодо боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин.

Так, 48-річний організатор, який є підсудним в одному з кримінальних проваджень щодо розповсюдження наркотиків, дав завдання своєму сину пройти вогневу підготовку у тирі.

Для реалізації плану інші учасники угруповання відслідковували маршрути пересування потенційних жертв.

Поліцейські, співробітники СБУ за силової підтримки спецпідрозділів ДСР, КОРД ГУНП в Полтавській області та працівників спецпідрозділу СБУ затримали членів угруповання та провели 12 обшуків.

У ході досудового розслідування встановлено організатора та сімох його спільників, включно з рідним сином.

Батько фігуранта створив злочинну групу з метою розповсюдження злочинного впливу та вимагання коштів з громадян. Членами угруповання стали знайомі сина, які мали гарну фізичну підготовку.

Члени озброєної злочинної банди створювали штучні майнові конфлікти та вимагали кошти з громадян.

Протягом 2023 року спільники вбили одну особу та скоїли замах на вбивство іншої. Наразі відомо про жорстоке вбивство чоловіка, який вступив у конфлікт з членами угруповання.

"До вбивства фігуранти ретельно готувались та вивчали маршрути пересування, а в подальшому у вечірній час застрелили чоловіка з мисливської рушниці. Другою жертвою міг стати чоловік, який продав цю рушницю членам угруповання та дав про це свідчення поліції. Влаштувавши переслідування, по автомобілю жертви було відкрито вогонь, а при спробі втечі чоловіка намагались забити битками, проте йому вдалось втекти", - розповіли правоохоронці.

Організатору, його сину та ще одному спільнику повідомлено про підозру за:

ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця);

ст. 115 (Умисне вбивство);

ч. 1 ст. 255-1 (Встановлення або поширення злочинного впливу);

ст. 257 (Бандитизм);

ст 189 (Вимагання).

Найближчим часом іншим пʼятьом фігурантам буде вручено повідомлення про підозру.

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