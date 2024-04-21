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На Полтавщині хлопчика, який зник під час риболовлі, виявили мертвим

На Полтавщині хлопчика, який зник під час риболовлі, виявили мертвим

Тіло дитини дістали водолази / Фото: Національна поліція України

Дитину розшукували тиждень від моменту зникнення.

На Полтавщині тиждень розшукували 13-річного хлопчика, який зник під час риболовлі неподалік села Мусіївка Хорольської тергромади. Сьогодні, 21 квітня, виявили його тіло.

Про це повідомили у поліції регіону.

Відомо, що дитина зникла під час риболовлі тиждень тому.

"Сьогодні близько 9:20 у водоймі працівниками Управління авіації та поліції на воді було виявлено тіло дитини без ознак життя. Для встановлення причини смерті тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу", - йдеться у повідомленні відомства.

За цим фактом слідчими поліції здійснюється досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 2 ч. 2 ст.115 Кримінального кодексу України.

Раніше стало відомо, що на Полтавщині втопився 9-річний хлопчик.

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