На Полтавщині хотіли мобілізувати батька воїна ЗСУ, але той відмовився: суд його покарав

Чоловік заявив, що його син уже в ЗСУ, а він доглядає за літньою матір'ю.

У Полтавській області до іспитового терміну позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації. На суді він пояснив, що його син уже служить у ЗСУ і йому потрібно доглядати за 83-річною мамою.

Про це йдеться у вироку Гадяцького районного суду Полтавської області.

За даними суду, чоловіка визнали придатним до служби в армії. Наприкінці серпня 2023 року він повинен був прибути до ТЦК і СП та відправитись на службу до військової частини, проте житель Полтавщини проігнорував повістку.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він повідомив, що медкомісія виявила у нього проблеми зі здоров'ям. Також його син уже служить у ЗСУ, а він утримує 83-річну матір, яка потребує догляду. За словами чоловіка, саме через це він проігнорував повістку та повідомив про це працівнику військкомату.

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі, замінивши цей термін на 1 рік іспитового. Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, на Вінниччині обмежено придатний підприємець тричі відмовився від повістки.

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