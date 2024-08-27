На Полтавщині хотіли мобілізувати чоловіка із діагнозом "розумова відсталість": як це закінчилось

На суді чоловік провину визнав та розкаявся.
У Полтавській області чоловіка із діагнозом "розумова відсталість" намагались мобілізувати до армії, проте він ухилився.
Про це йдеться у вироку Козельщинського районного суду Полтавської області.
За даними суду, чоловік має діагноз F70.0 (легка розумова відсталість) та освіту лише 9 класів. 23 січня 2024 року чоловік пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації.
"Відповідно до додатку 1 до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України категорії осіб, що хворіють на розумову відсталість легкого ступеня придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв`язку, оперативного забезпечення, охорони", - йдеться у поясненні суду.
Також відомо, що ступінь розумової відсталості чоловіка ще і ускладнений синдромом залежності внаслідок вживання алкоголю.
На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він пояснив, що "пройшов військово-лікарську комісію, яка його визнала придатним до військової служби. Повістку на відправку до військової частини отримав, але у призначений день та час на відправку до військової частини не з`явився, бо злякався".
Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 2 років іспитового терміну.
Нагадаємо, у Луцьку чоловік заявив, що у ТЦК його хотіли мобілізувати на фронт "добровольцем".
Читайте також:
- Чоловік отримав повістку і майже рік ховався від мобілізації: на суді він заявив, що "не кається"
- В Україні намагались мобілізувати працівника АЕС, у якого повинна бути "бронь": як це закінчилось
- На Тернопільщині сержант запасу написав заяву про відмову від мобілізації: чим це закінчилось