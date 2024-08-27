На Полтавщині хотіли мобілізувати чоловіка із діагнозом "розумова відсталість": як це закінчилось

На суді чоловік провину визнав та розкаявся.

У Полтавській області чоловіка із діагнозом "розумова відсталість" намагались мобілізувати до армії, проте він ухилився.

Про це йдеться у вироку Козельщинського районного суду Полтавської області.

За даними суду, чоловік має діагноз F70.0 (легка розумова відсталість) та освіту лише 9 класів. 23 січня 2024 року чоловік пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації.

"Відповідно до додатку 1 до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України категорії осіб, що хворіють на розумову відсталість легкого ступеня придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв`язку, оперативного забезпечення, охорони", - йдеться у поясненні суду.

Також відомо, що ступінь розумової відсталості чоловіка ще і ускладнений синдромом залежності внаслідок вживання алкоголю.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він пояснив, що "пройшов військово-лікарську комісію, яка його визнала придатним до військової служби. Повістку на відправку до військової частини отримав, але у призначений день та час на відправку до військової частини не з`явився, бо злякався".

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 2 років іспитового терміну.

Вирок суду

Нагадаємо, у Луцьку чоловік заявив, що у ТЦК його хотіли мобілізувати на фронт "добровольцем".

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