На Полтавщині мати трьох дітей займалась сексом із неповнолітнім: жінку покарали

На суді жінка провину визнала та розкаялась.

У Полтавській області до іспитового терміну засудили жінку, яка займалась сексом із підлітком. Також жінку звинуватили у крадіжці та вирощуванні канабісу.

Про це йдеться у вироку Глобинського районного суду Полтавської області.

За даними суду, мати трьох дітей, яка позбавлена батьківських прав, у березні 2023 року регулярно займалась сексом із хлопцем, якому не виповнилось 16 років. У матеріалах суду вказано, що це було за його згоди.

Матеріали суду

Також жінку звинуватили у тому, що вона вирощувала канабіс та вкрала мікрохвильову піч.

На суді жінка провину визнала та розкаялась.

Суд визнав її винною за ч.1 ст.156, ч.2 ст.309, ч.4 ст.185 України та засудив до 1 року іспитового терміну.

Нагадаємо, у Харкові поліція за 50 доларів купила секс-відео, щоб покарати вебмоделей.

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