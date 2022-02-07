Сама вдома: у Полтавській області матір залишила в холодній хаті 5-річну хвору доньку

Сама вдома: у Полтавській області матір залишила в холодній хаті 5-річну хвору доньку

Дитину знайшли і врятували поліцейські та соцслужби.

В селі Полтавської області 41-річна матір залишила хвору 5-річну доньку в неопалюваному будинку та поїхала до Києва. Дитину 7 лютого знайшов поліцейський офіцер громади разом із представниками органу місцевого самоврядування та фахівцями служби у справах дітей.

Про це повідомляє поліція Полтавської області.

Востаннє сусіди бачили матір дівчинки дві доби тому, коли допомагали їй привезти та наколоти дрова для опалення хати. Ймовірно, жінка гостює у знайомих у Києві.

Поліцейський офіцер Білоцерківської тергромади Євгеній Фененко розповів, що матір з дитиною нещодавно переїхали до громади з Лубенського району. Жінка отримала від місцевих жителів будинок у безоплатне користування, а також соціальну підтримку від громади. Кілька діб тому їй виділили дрова для пічного опалення.

"Сьогодні, 7 лютого, ми комісійно хотіли пересвідчитися, що у маленької родини є все необхідне для зимування та належні умови для виховання малолітньої дитини. Але двері комісії не відчинили. А у вікні будинку ми побачили змарнілу п’ятирічну дівчинку. Поспілкувалися з дитиною та сусідами й зрозуміли, що жінка не з’являлася вдома вже кілька діб", – розповив поліцейський.

Він додав, що медики виявили в дитини гостру респіраторну вірусну інфекцію. Дівчинку доставили на лікування до Великобагачанської лікарні. Нині вона під наглядом педіатрів.

Питання безпеки й соціального супроводу дитини перебуває на контролі поліцейського офіцера громади та служби у справах дітей. Поліцейський наразі шукає матір для ухвалення відповідних правових рішень разом з іншими компетентними суб’єктами.

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