На Полтавщині матір підозрюють у вбивстві немовляти: накидала на малюка мокрий одяг одразу після пологів

34-річна жінка вдома народила хлопчика, а потім накидала на новонародженого мокрий одяг.

У Полтавській області 34-річну породіллю підозрюють у вбивстві свого новонародженого сина.

Про це передає Полтавська обласна прокуратура.

За даними слідства, 31 січня цього року жителька Миргородського району за місцем проживання народила хлопчика. Після пологів вона накидала на новонародженого мокрий одяг, чим обмежила немовляті доступ повітря.

Відповідно до лікарського свідоцтва, смерть дитини настала внаслідок асфіксії (задушення).

Відомо, що жінка є багатодітною матір’ю, на відповідному обліку у зв’язку з вагітністю не перебувала. На момент настання пологів вона мала можливість звернутися до медзакладу, проте свідомо цього не зробила, зазначили у прокуратурі.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Раніше повідомлялося, що в Одесі тіло малюка батьки сховали в морозильнику.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.