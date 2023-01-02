На Полтавщині під час новорічних свят співмешканець облив жінку гасом і підпалив (фото)

Йому може загрожувати до 15 років.

У Кременчуцькому районі Полтавської області співмешканець облив жінку гасом і підпалив. Потерпілу ушпиталили до медичної установи у стані середньої тяжкості.

Про це повідомляє поліція Полтавщини.

Інцидент між парою стався 1 січня. Близько 15:00 лікарі повідомили місцевих правоохоронців, що до них госпіталізували 58-річну жінку, яка отримала термічні опіки за місцем проживання.

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За попередніми даними, під час сварки 45-річний чоловік облив потерпілу керосином та підпалив. Фігуранта затримали.

Вирішується питання щодо повідомлення чоловікові по підозру у замаху на вбивство та про обрання йому запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування за частиною 1 статті 15, частиною 1 статті 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Йому може загрожувати до 15 років.

Нагадаємо, у Хмельницькому чоловік убив 80-річну жінку, обікрав її та підпалив квартиру.

Як повідомлялося, у Києві затримали чоловіка, який під час сварки зі співмешканкою понівечив їй обличчя ножем. Під час інциденту чоловік повалив жінку на підлогу та завдав їй не менше двох ножових порізів по лівій щоці, тим самим спричинивши тяжкі тілесні ушкодження.

Раніше у Києві жінка вбила свого чоловіка.

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