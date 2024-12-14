На Полтавщині підлітки жорстоко побили однолітка: дитина в лікарні

У місті Горішні Плавні, що на Полтавщині, група дітей жорстоко побили свого однолітка. При чому, побиття вони знімали на камеру.

Про це повідомили в поліції Полтавської області.

На відео, що гуляло мережею, хлопця спершу оточила група підлітків, а потім усі по черзі почали бити його по обличчю. Після цього матір постраждалого звернулася до правоохоронців.

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Побиття хлопця / Фото: скрін з відео

Постраждала дитина потрапила до лікарні.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Нагадаємо, жителя Бориспільщини, який упродовж восьми років систематично вчиняв сексуальне насильство стосовно своєї неповнолітньої доньки засудили до довічного ув'язнення.

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