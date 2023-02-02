На Полтавщині підприємиця засіяла сільськогосподарськими культурами землі кладовища (фото)

На Полтавщині одна із сільських рад надала у постійне користування жінці-підприємцю землю, яка засіяла її сільськогосподарськими культурами.

Про це інформує пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

Відомо, що такий дозвіл підприємиці надала Гожулівська сільська рада у 2020 році. Земельні ділянки на території Полтавського району мають загальну площу 11 га, а їхню вартість оцінюють в понад 24 млн грн.

Втім, у постійне користування жінці-підприємцю землю дали для облаштування кладовища. Але вона в подальшому засіяла там сільськогосподарські культури.

"Господарським судом Полтавської області (суд І інстанції) задоволено позов Полтавської окружної прокуратури про скасування рішень Гожулівської сільської ради та зобов’язання фізичної особи-підприємця повернути Полтавській територіальній громаді дві земельні ділянки загальною площею 11 га вартістю понад 24 млн грн, розташовані на території Полтавського району", - йдеться в повідомленні.

Довідково: відповідно до ч. 1 ст. 23 Закону України "Про поховання та похоронну справу" земельна ділянка в постійне користування для розміщення місця поховання може надаватися рішенням уповноваженого органу в установленому законом порядку відповідному спеціалізованому комунальному підприємству, установі чи організації.

Раніше в Мінагрополітики відповіли, в якому регіоні України найдорожча вартість землі.

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