На Полтавщині почалося «Велике будівництво» на трасі Р-42, якою їздять на Сорочинський ярмарок

На Полтавщині почалося «Велике будівництво» на трасі Р-42, якою їздять на Сорочинський ярмарок

На Полтавщині розпочався ремонт автодороги Р-42 Лубни — Миргород — Опішня. Роботи ведуться у межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Як повідомляє у Facebook Служба автомобільних доріг у Полтавській області, наразі дорожники працюють поблизу смт. Ромодан Миргородського району.

«Автомобільна дорога з’єднує Полтавську, Сумську та Харківську області. Здебільшого здійснюються перевезення зерна, цукрового буряка та нафтопродуктів. Дорога з’єднує райони області для під’їзду до санаторно-курортних зон та джерел мінеральних вод. Щодоби даним автошляхом рухається близько 6000 транспортних засобів. В період проведення Сорочинського ярмарку ця цифра подвоюється», — йдеться у повідомленні.

Дорожники відфрезували перших 4 км автошляху та приступили до влаштування шару із органо-мінеральної суміші, виготовленої за технологією холодного ресайклінгу, з додаванням щебенево-піщаної суміші та комплексного в’яжучого. Відновлюється також крайка існуючого дорожнього одягу, щоб розширити трасу до геометричних параметрів автошляху ІІІ-ї категорії.

Загальна протяжність траси — 121,9 км.

До 1975 року дорога не мала твердого покриття за винятком деяких населених пунктів. З 1976 року у межах Лубенського та Миргородського районів почалося будівництво дороги з твердим покриттям. Протягом попередніх років (2017-2020) вдалося відремонтувати понад 67 км траси..

Нагадаємо, раніше в Офісі президента повідомили про плани програми Володимира Зеленського «Велике будівництво»: з 2019 року до кінця 2021-го оновити загалом 13 тис. км доріг в Україні, а до кінця 2024 року — 24 тис. км.

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