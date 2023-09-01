На Полтавщині попрощалися із загиблими пілотами Мі-8: їхні імена та фото

Усі загиблі були з 18 окремої бригади армійської авіації ім. Сікорського.

У Полтавській області, в селі Горбанівка, 1 вересня попрощалися із екіпажами двох гелікоптерів Мі-8, які 29 серпня розбилися у Донецькій області. Авіакатастрофа забрала життя чотирьох пілотів і двоє борттехніків.

Про це повідомляє видання "Суспільне", а також "Зміст".

Усі шестеро загиблих були з 18 окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського.

Імена та фото загиблих військових в авіакатастрофі на Донеччині

37-річний Юрій Анісімов - житель Полтавської області. Воїн був старшим бортовим техніком, мав звання капітана.

Капітан Юрій Анісімов. / Фото: Суспільне

Валентин Воробець - народився 2000 року, був старшим лейтенантом.

Валентин Воробець. / Фото: Суспільне

Іван Яровий - льотчик-штурман вертольота. Народився 2000 року.

Іван Яровий.

Євген Кисіль - бортовий технік 1988 року народження.

Євген Кисіль. / Фото: Суспільне

Владислав Римар - командир ланки, він був 1995 року народження.

Владислав Римар.

Віктор Опанасюк - 1967 року народження. Він був полковником та командиром вертольота.

Віктор Опанасюк. / Фото: Зміст

Панахида за полеглими захисниками відбулася у Храмі Різдва Пресвятої Богородиці ПЦУ. Віддати шану загиблим прийшли рідні, знайомі та побратими полеглих бійців.

На Полтавщині попрощалися із загиблими пілотами Мі-8.

Похорон загиблих пілотів Мі-8. / Фото: Зміст

Похорон пілотів, що загинули в авіатрощі на Донбасі.

Авіакатастрофа гелікоптерів Мі-8

Ввечері 30 серпня у ЗМІ з'явилися повідомлення про авіатрощу на Донеччині, в якій загинуло шість пілотів. Зазначалося, що за невідомих обставин впали два гелікоптери військової авіації.

Згодом у ЗСУ підтвердили авіатрощу вертольотів. Вони перебували на бойовому завданні. Наразі слідчі встановлюють деталі й обставини трагедії, працює комісія.

Напередодні у ДБР озвучили версії падіння гелікоптерів. Зокрема, вивчатиметься версія диверсії або ураження вертольотів ворогом".

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