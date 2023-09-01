На Полтавщині попрощалися із загиблими пілотами Мі-8: їхні імена та фото

Усі загиблі були з 18 окремої бригади армійської авіації ім. Сікорського.
У Полтавській області, в селі Горбанівка, 1 вересня попрощалися із екіпажами двох гелікоптерів Мі-8, які 29 серпня розбилися у Донецькій області. Авіакатастрофа забрала життя чотирьох пілотів і двоє борттехніків.
Про це повідомляє видання "Суспільне", а також "Зміст".
Усі шестеро загиблих були з 18 окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського.
Імена та фото загиблих військових в авіакатастрофі на Донеччині
37-річний Юрій Анісімов - житель Полтавської області. Воїн був старшим бортовим техніком, мав звання капітана.
Валентин Воробець - народився 2000 року, був старшим лейтенантом.
Іван Яровий - льотчик-штурман вертольота. Народився 2000 року.
Євген Кисіль - бортовий технік 1988 року народження.
Владислав Римар - командир ланки, він був 1995 року народження.
Віктор Опанасюк - 1967 року народження. Він був полковником та командиром вертольота.
Панахида за полеглими захисниками відбулася у Храмі Різдва Пресвятої Богородиці ПЦУ. Віддати шану загиблим прийшли рідні, знайомі та побратими полеглих бійців.
Авіакатастрофа гелікоптерів Мі-8
Ввечері 30 серпня у ЗМІ з'явилися повідомлення про авіатрощу на Донеччині, в якій загинуло шість пілотів. Зазначалося, що за невідомих обставин впали два гелікоптери військової авіації.
Згодом у ЗСУ підтвердили авіатрощу вертольотів. Вони перебували на бойовому завданні. Наразі слідчі встановлюють деталі й обставини трагедії, працює комісія.
Напередодні у ДБР озвучили версії падіння гелікоптерів. Зокрема, вивчатиметься версія диверсії або ураження вертольотів ворогом".