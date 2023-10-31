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На Полтавщині пролунали вибухи - моніторингові канали

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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На Полтавщині пролунали вибухи - моніторингові канали

Полтавщину атакували ворожі ракети / Фото: ТСН.ua

Не нехтуйте особистою безпекою.

Повітряна тривога була оголошена в Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації вздовж кордону.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах. 

Українські військові попередили про й про загрозу застосування авіаційного озброєння.

Пізніше, згідно з повідомленнями моніторингових каналів у Полтавській області, зокрема, у Миргороді пролунали вибухи. За попередньою інформацією - спрацювало ППО. 

Також йдеться про атаку ракети Х-59. Наразі ця інформація не підтверджена. 

Не нехтуйте особистою безпекою, перебувайте в укриттях. 

Пізніше пролунав відбій повітряної тривоги. 

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