На Полтавщині пролунали вибухи - моніторингові канали

Не нехтуйте особистою безпекою.
Повітряна тривога була оголошена в Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації вздовж кордону.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.
Українські військові попередили про й про загрозу застосування авіаційного озброєння.
Пізніше, згідно з повідомленнями моніторингових каналів у Полтавській області, зокрема, у Миргороді пролунали вибухи. За попередньою інформацією - спрацювало ППО.
Також йдеться про атаку ракети Х-59. Наразі ця інформація не підтверджена.
Не нехтуйте особистою безпекою, перебувайте в укриттях.
Пізніше пролунав відбій повітряної тривоги.
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