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На Полтавщині пролунали вибухи - моніторингові канали

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Час на прочитання
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На Полтавщині пролунали вибухи - моніторингові канали

Перебувайте в укриттях до закінчення повітряної тривоги / Фото: ТСН.ua

Триває чергова неспокійна ніч для українців.

Під час оголошеної повітряної тривоги вибухи пролунали на території Полтавської області. 

Про це заявили моніторингові канали.

Також вони попередньо інформували про рух ворожих ракет на Полтаву та Миргород, причому ракети змінювали курс.

Додамо, що ракета зникла під Полтавою. Чи збили, чи прилетіла - стане відомо пізніше.

До того ж відбувається рух ударних БпЛА в Дніпропетровській області у північному напрямку. Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ. 

Нагадаємо, що раніше вибух та пожежа сталися на Тамбовському пороховому заводі

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