На Полтавщині пролунали вибухи - моніторингові канали

Під час оголошеної повітряної тривоги вибухи пролунали на території Полтавської області.

Про це заявили моніторингові канали.

Також вони попередньо інформували про рух ворожих ракет на Полтаву та Миргород, причому ракети змінювали курс.

Додамо, що ракета зникла під Полтавою. Чи збили, чи прилетіла - стане відомо пізніше.

До того ж відбувається рух ударних БпЛА в Дніпропетровській області у північному напрямку. Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ.

Нагадаємо, що раніше вибух та пожежа сталися на Тамбовському пороховому заводі.

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