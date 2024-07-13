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На Полтавщині пролунали вибухи - моніторингові канали

На Полтавщині пролунали вибухи - моніторингові канали

Стало відомо, в яких областях оголошена повітряна тривога / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Ворог продовжує атакувати Україну безпілотниками.

У ніч проти 13 липня 2024 року на Полтавщині прозвучали вибухи.

Про це інформують моніторингові канали. 

Раніше в області була оголошена повітряна тривога через політ ворожих безпілотників. 

Перебувайте в укриттях, не нехтуйте особистою безпекою. 

Як повідомлялося, Росія завдала ударів ракетами і дронами напередодні ввечері та вночі проти 12 липня. 11 липня окупанти атакували п'ятьма ракетами повітряного базування типу Х-101, а вночі - 19 БпЛА.

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