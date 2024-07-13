На Полтавщині пролунали вибухи - моніторингові канали

Ворог продовжує атакувати Україну безпілотниками.
У ніч проти 13 липня 2024 року на Полтавщині прозвучали вибухи.
Про це інформують моніторингові канали.
Раніше в області була оголошена повітряна тривога через політ ворожих безпілотників.
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Як повідомлялося, Росія завдала ударів ракетами і дронами напередодні ввечері та вночі проти 12 липня. 11 липня окупанти атакували п'ятьма ракетами повітряного базування типу Х-101, а вночі - 19 БпЛА.
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