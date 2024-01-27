На Полтавщині ракетним ударом вражено промисловий об'єкт: виникла пожежа

Під час ракетної атаки на території області працювали засоби ППО.

Увечері в суботу, 27 січня, російська окупаційна армія завдала ракетного удару по промисловому об'єкту на території Кременчуцького району Полтавщини.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"Є влучання в промисловий обʼєкт на території Кременчуцького району, що спричинило пожежу. Інформація про постраждалих уточнюється. На місці працюють всі відповідні служби", - йдеться у повідомленні.

Під час ракетної атаки на території області працювали засоби ППО.

Нагадаємо, у багатьох областях України було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. У Повітряних силах попереджали про ракети у напрямку Полтави та Кременчука.

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