На Полтавщині річку Псел забруднили невідомою речовиною – заборонено купання та вилов риби

У Полтавській області виявили забруднення невідомою речовиною річки Псел, влада запровадила тимчасову заборону на купання та вилов риби.

Про це повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

"Вище с. Запсілля, у р. Псел невідома речовина потрапила у воду. Жителі скаржаться на помутніння води і різкі запахи. Наразі фахівці ДСНС, Держпродспоживслужби, та інші працюють на місці інциденту, встановлюючи що саме стало причиною забруднення річки", - йдеться у повідомленні.

Місцева влада повідомила про тимчасову заборону на купання, вилов риби та використання води для господарських потреб із річки Псел, від с. Запсілля і нижче за течією.

Про причини забруднення та зняття обмежень буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, на Хмельниччині молодик зґвалтував дитину.

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