Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
На Полтавщині річку Псел забруднили невідомою речовиною – заборонено купання та вилов риби

На Полтавщині річку Псел забруднили невідомою речовиною – заборонено купання та вилов риби

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
416
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Полтавщині річку Псел забруднили невідомою речовиною – заборонено купання та вилов риби

На Полтавщині виявили забруднення річки Псел невідомою речовиною. Фото/Facebook: Олег Лєднік.

На Полтавщині виявили забруднення річки Псел невідомою речовиною.

У Полтавській області виявили забруднення невідомою речовиною річки Псел, влада запровадила тимчасову заборону на купання та вилов риби.   

Про це повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

"Вище с. Запсілля, у р. Псел невідома речовина потрапила у воду. Жителі скаржаться на помутніння води і різкі запахи. Наразі фахівці ДСНС, Держпродспоживслужби, та інші працюють на місці інциденту, встановлюючи що саме стало причиною забруднення річки", - йдеться у повідомленні.

Місцева влада повідомила про тимчасову заборону на купання, вилов риби та використання води для господарських потреб із річки Псел, від с. Запсілля і нижче за течією. 

Про причини забруднення та зняття обмежень буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, на Хмельниччині молодик зґвалтував дитину.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
416
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація