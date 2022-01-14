На Полтавщині мати знімала та продавала в Мережі інтимні фото та відео своїх доньок

На Полтавщині мати знімала та продавала в Мережі інтимні фото та відео своїх доньок

Якщо її вину доведуть, жінці загрожує від 9 до 15 років в'язниці.

У Полтавській області рідна мати виготовляла та поширювала світлини та відеоматеріали порнографічного змісту за участю доньок 6-ти та 8-ми років. До злочину причетна 37-річна мешканка Черкаської області.

Про це повідомляє ГУНП у Полтавській області.

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У поліції повідомили, для розповсюдження інтимних фото жінка використовувала зашифровану мережу Інтернету, а також мобільні месенджери та поштові сервіси. Під час обшуку за адресою проживання фігурантки поліція вилучила речові докази.

"Жінку затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі їй повідомлено про підозру у скоєнні особливо тяжкого злочину, пов'язаного із сексуальною експлуатацією малолітніх дітей, та обрано запобіжний захід – тримання під вартою", - йдеться у повідомленні поліції.

За цим фактом розпочали досудове розслідування за:

ч. 2 ст. 156 (Розпусні дії, вчинені щодо малолітньої особи членами сім’ї),

ч. 4 ст. 301-1 (Дії, передбачені частинами другою або третьою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або з отриманням доходу у великому розмірі, або примушування малолітньої особи до участі у створенні дитячої порнографії) Кримінального кодексу України.

У разі визнання судом вини їй загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі.

Раніше повідомляли, що у Рівненській області засудили чоловіка, який на сайті знайомств регулярно публікував інтимні фото. Його звинуватили в розповсюдженні порнографії.

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