На Полтавщині розшукують небезпечних злочинців: їхні прикмети та фото

Злочинці вчинили умисні вбивства.
Поліція Полтавської області розшукує трьох засуджених, які вчинили тяжкі злочини і ухиляються від покарань.
Про це інформує пресслужба поліції Полтавщини.
Відділ №2 (м.Горішні Плавні) Кременчуцького районного управління ГУНП в Полтавській області встановлює місцеперебування засудженого, який ухиляється від виконання вироку суду та підозрюваних у вчиненні тяжких злочинів.
Так, у розшуку мешканець міста Горішні Плавні Микола Валерійович Павлюковський, 14.07.1983 року народження. Уродженець міста Комсомольськ, засуджений до позбавлення волі за умисне вбивство. Злочинець перебуває у розшуку від 2002 року.
Мешканець Кременчука Станіслав Ігорович Золотарьов, 17.07.1982 року народження. Переховується від суду також за умисне вбивство. Перебуває у розшуку від 2014 року.
Прикмети: зріст приблизно 190 см, середньої статури, волосся темне, коротке, обличчя овальне, очі сірі, ніс прямий, брови густі, може носити бороду.
Від органів досудового розслідування також переховується мешканець села Хорішки (Полтавська область), уродженець Макіївки (Донецька область) Анатолій Володимирович Михайльов, 15.06.1973 року народження.
Прикмети: на вигляд 46-49 років, середньої статури, зріст приблизно 165 – 170 см, волосся світле. Раніше мав проблеми із законом. Розшукується від 2017 року.
Громадян, яким відома інформація про цих осіб, просиять повідомити її до відділу №2 (м. Горішні Плавні) Кременчуцького районного управління поліції за телефонами: (097) 900-72-98 – чергова частина, (097) 775-44-72 або 102.
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