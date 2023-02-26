На Полтавщині розшукують небезпечних злочинців: їхні прикмети та фото

Поліція Полтавської області розшукує трьох засуджених, які вчинили тяжкі злочини і ухиляються від покарань.

Про це інформує пресслужба поліції Полтавщини.

Відділ №2 (м.Горішні Плавні) Кременчуцького районного управління ГУНП в Полтавській області встановлює місцеперебування засудженого, який ухиляється від виконання вироку суду та підозрюваних у вчиненні тяжких злочинів.

Так, у розшуку мешканець міста Горішні Плавні Микола Валерійович Павлюковський, 14.07.1983 року народження. Уродженець міста Комсомольськ, засуджений до позбавлення волі за умисне вбивство. Злочинець перебуває у розшуку від 2002 року.

Розшук Миколи Павлюковського / Фото: Поліція Полтавської області

Мешканець Кременчука Станіслав Ігорович Золотарьов, 17.07.1982 року народження. Переховується від суду також за умисне вбивство. Перебуває у розшуку від 2014 року.

Прикмети: зріст приблизно 190 см, середньої статури, волосся темне, коротке, обличчя овальне, очі сірі, ніс прямий, брови густі, може носити бороду.

Поліція розшукує Станіслава Золотарьова / Фото: Поліція Полтавської області

Від органів досудового розслідування також переховується мешканець села Хорішки (Полтавська область), уродженець Макіївки (Донецька область) Анатолій Володимирович Михайльов, 15.06.1973 року народження.

Прикмети: на вигляд 46-49 років, середньої статури, зріст приблизно 165 – 170 см, волосся світле. Раніше мав проблеми із законом. Розшукується від 2017 року.

Розшук Анатолія Михайльова / Фото: Поліція Полтавської області

Громадян, яким відома інформація про цих осіб, просиять повідомити її до відділу №2 (м. Горішні Плавні) Кременчуцького районного управління поліції за телефонами: (097) 900-72-98 – чергова частина, (097) 775-44-72 або 102.

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