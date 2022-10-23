На Полтавщині розслідують загадкове вбивство подружжя: перші подробиці

У Кременчуцькому районі виявили тіла чоловіка та жінки без ознак життя.

У Полтавській області, у смт Градизьк, на подвір’ї домогосподарства виявлено чоловіка та жінку без ознак життя. На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група поліції. Розпочато досудове розслідування.

Про це повідомили у поліції Полтавської області.

"Працівники поліції виявили на подвір’ї домогосподарства чоловіка та жінку з ознаками насильницької смерті. Загиблими виявилися місцеві 65-річні чоловік та дружина. Наразі обставини та мотиви злочину, а також причетних до нього осіб, встановлюють слідчі слідчого управління поліції Полтавщини, експерти-криміналісти, оперативники управління карного розшуку, кінологи та поліцейські Кременчуцького районного управління поліції", - сказав Євген Рогачов, начальник поліції Полтавщини.

За цим фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Глобинської окружної прокуратури, розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 115 (Умисне вбивство двох осіб) Кримінального кодексу України.

Раніше стало відомо, що на Житомирщині грабіжник вбив подружжя, замаскувавши різанину під сімейну сварку.

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