На Полтавщині рятувальники витягли із каналізаційного колектора півторарічну дівчинку

Поки їхали рятувальники, дитина трималася за держак лопати, щоби не впасти ще глибше.

У Семенівці Полтавської області рятувальники витягли із каналізаційного колектора півторарічну дівчинку.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Полтавській області.

"Зателефонували до Служби порятунку "101" о 13:52 громадяни, які стали свідками падіння дитини до ями. Виявилося, що каналізація була прикрита бетонною плитою, але через сильну зливу землю поруч розмило при цьому утворився невеликий отвір, куди стікала вода. Туди і потрапило маля коли пробігало повз", - повідомили рятувальники.

Головне управління ДСНС України у Полтавській області

Зя інформацією ДСНС, громадяни змогли розкопати отвір ширше та опустили в яму держак від лопати, дитина ухопилася за нього і трималася, доки не прибули бійці ДСНС.

Рятувальники відтягли бетонну плиту, потім за допомогою мотузки спустилися у каналізаційний колектор (глибиною близько 2 метрів) та витягли дитину.

Наразі врятована дівчинка разом із своєю мамою перебуває у лікарняному закладі. Усі обставини цієї події наразі встановлюють представники Нацполіції.

Нагадаємо, MamaRika з чоловіком та маленьким сином потрапила в аварію. ДТП сталася коли вона прямувала до столиці Польщі, Варшави машиною.

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