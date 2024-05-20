На Полтавщині сімейний тиран зґвалтував і задушив власну дружину

На Полтавщині чоловік отримав довічне, він зґвалтував і вбив 24-річну дружину - матір двох малолітніх дітей. Злочин скоїв житель Миргородського району.

Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

Напередодні Полтавський апеляційний суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги зловмисника. Він оскаржував вирок, яким був засуджений до довічного позбавлення волі.

"Злочини скоєні в с. Біленченківка Гадяцької громади. Через ревнощі чоловік постійно вчиняв насильницькі дії стосовно дружини. Не витримавши знущань, вона написала заяву до поліції. Дізнавшись про наявність кримінального провадження, зловмисник підстеріг жінку, яка поверталася з гостей додому, та, погрожуючи лезом, наказав іти в садок, де зґвалтував і задушив. У подальшому він переховувався на горищі занедбаної будівлі, де його виявили правоохоронці", - повідомили у прокуратурі.

Засуджений відбуватиме покарання за кілька фактів зґвалтувань, вчинених щодо подружжя, що спричинили тяжкі наслідки, та умисне вбивство з метою приховування цих кримінальних правопорушень, поєднане зі зґвалтуванням (ч. ч. 2, 5 ст. 152, п. п. 9, 10 ч. 2 ст. 115 КК України).

Нагадаємо, у Житомирській області хлопець за гаражами зґвалтував дівчинку.

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