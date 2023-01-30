На Полтавщині жінка спалила коханку свого чоловіка: суд виніс вирок

У Полтавській області влітку минулого року жінка через ревнощі облила бензином і підпалила знайому свого чоловіка. За рішенням суду жінку ув'язнили на шість років. До набуття вироком законної сили підозрювана перебуватиме під домашнім арештом.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Як йдеться у матеріалах справи, 2 липня 2022 року жінка прийшла до знайомої та заскочила там свого чоловіка. За його словами, він випивав зі своєю знайомою і опісля заснув у неї у квартирі. Жінка після побаченого вдарила по обличчю свого обранця та його коханку.

Згодом жінка налила в порожню пластикову пляшку бензин, прийшла до коханки чоловіка, облила їй обличчя і верхню частину тіла, після чого підпалила сірником.

Як розповіла у суді жінка, у такий спосіб вона хотіла просто налякати коханку чоловіка, обливши бензином ковдру і светр. Однак, прикурюючи сигарету, вона кинула сірник на ковдру.

За висновками судмедекспертів, потерпіла отримала термічні опіки 1-3 ступеня загальною площею до 35% поверхні тіла, з розвитком опікової хвороби. 10 липня жінка померла у лікарні.

Нагадаємо, у Рівному жінку засудили за фейкове замінування пошти.

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