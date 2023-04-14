Скандал на Полтавщині: суд виправдав чоловіка, якого ексдружина звинуватила у зґвалтуванні своєї доньки

У Полтавській області районний суд виправдав чоловіка, якого колишня кохана та її малолітня донька звинуватили в зґвалтуванні.

Про це йдеться у вироку Шишацького районного суду Полтавської області.

На суді слідчі органи повідомили, що дівчинка у присутності матері розповіла їм про 16 епізодів сексуального насильства над нею. Проте підозрюваний все категорично заперечив. Він повідомив, що почав жити зі заявницею, коли його пасербиці було лише 7 місяців. У 5 років дівчинка дізналась, що вона не його рідна донька, а тому нібито почала ігнорувати його виховання. Згодом у пари народилось ще двоє дітей, проте він не був офіційно їхнім батьком.

2020 року його колишня дружина хотіла переїхати до Донецької області, проте чоловік категорично відмовився. І мовляв, тоді жінка почала йому погрожувати, що забере дітей і обмежить спілкування з ним.

Чоловік стверджує, що заява малолітньої дитини про те, він її зґвалтував, поки його дружина народжувала дітей, неправдива, оскільки в той час він перебував у пологовому. Підозрюваний наполягав, що він ніколи не чіплявся до дівчинки, а сказати подібне її нібито могла змусити мама, яка мала великий вплив на доньку.

Мати потерпілої дівчинки на суді стверджувала, що в них була майже ідеальна родина, проте чоловік своїх рідних дітей любив більше, ніж пасербицю. Коли дитина їй сказала, що в них з "татом є своя таємниця", вона запідозрила сексуальне насильство і нібито донька це підтвердила, а тому вона звернулась до поліції. Також вона наполягала, що в її доньки був щоденник, в якому та записувала дні, коли чоловік її ґвалтував, проте вона його не показала слідству, оскільки знищила.

Малолітня на суді пояснила, що нібито у неї з вітчимом були сексуальні стосунки, зокрема чоловік "пхав їй до рота свій статевий орган", змушував займатись анальним сексом та торкався до її статевих органів.

Класна керівниця дитини суду повідомила, що вона добре характеризує дівчинку та не вважає, що та може брехати. Проте вона помічала, що дівчинка не дуже хотіла повертись додому зі школи та пояснювала, що якщо її мати на роботі, то дитині доведеться готувати їсти та прибирати. Також свідок вважає, що на школярку часто покладали обов`язки догляду за молодшими дітьми. Змін у поведінці дівчинки вчителька ніколи не помічала.

Експертиза перевірила одяг дитини та не знайшла доказів того, що вітчим міг її зґвалтувати також було зафіксовано відсутність ознак вчинення з нею статевих зносин природнім чи неприроднім способом.

Суд звернув увагу на те, що дитина плуталась у свідченнях та з 16 випадків насильства пригадала 3, які теж викликали у судді сумніви через розбіжності. Суддя вважає, що на дитину могла чинити тиск мати. Суд врахував і те, що мати дитини звернулась до правоохоронців тільки на 5 день після останнього заявленого сексуального насильства. Чоловік ж погодився слідству віддати свій одяг, у якому той нібито вчиняв розпусні дії і на ньому не було виявлено ніяких ознак його винуватості. Суд зауважив, що якби підозрюваний був винним, він би встиг усе випрати, щоб заховати сліди злочину.

А тому районний суд повністю виправдав чоловіка та звільнив його з-під варти у залі засідання. Також він відмовив його колишній дружині у відшкодуванні моральної шкоди. На рішення суду ще можна подати апеляцію.

Нагадаємо, на Полтавщині, у місті Глобино, 28-річний житель Кременчуцького району зґвалтував малолітню дівчинку.

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