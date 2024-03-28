На Полтавщині ТЦК написав декілька звернень до поліції, щоб близько 30 тисяч людей доправити до військкоматів

Зазвичай, це люди, які після отримання повістки не з’явилися до ТЦК.

У Полтавській області до відділів ТЦК та СП мають доправити близько 30 тисяч людей. Це дані станом на 28 березня.

Про це розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін у коментары "Суспільному".

Звернення до поліції подали щодо тих, хто вчинив адміністративне правопорушення за двома статтями. Це – "Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку" та "Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

"Є така процедура, що поліція за нашим зверненням повинна доправити людину до ТЦК. Людина, яка порушила адміністративний кодекс, на нього формується протокол, потім ухвала від начальника ТЦК. І якщо людина не сплатила штраф, то тоді звернення щодо доставлення. Зазвичай, це люди, які після отримання повістки не з’явилися до ТЦК", — повідомив Роман Істомін

У Полтавській області щодо близько 30 тисяч людей подавали звернення щодо доправлення їх до ТЦК.

Нагадаємо, за неявку до ТЦК та СП в Івано-Франківській області розшукують майже 40 тисяч ухилянтів від мобілізації. Їх було внасено до електронного реєстру військовозобов’язаних "Оберіг" як таких, що перебувають у розшуку.