На Полтавщині трагічно загинув 6-річний хлопчик

Медики не змогли врятувати дитину.
На Полтавщині поліція встановлює причини та обставини загибелі шестирічної дитини.
Про це повідомили у поліції Полтавщини.
"До поліції надійшло повідомлення від медиків про загибель 6-річного хлопчика у селі Твердохліби Полтавської громади. За попередньою інформацією, хлопчик під час дозвілля впав у штучну водойму (копанку). Ймовірно, дитина втопилася", - йдеться у повідомленні.
Медики швидко прибули на місце події, але, на жаль, врятувати життя хлопчика не вдалося.
Нагадаємо, у Житомирській області з вікна 9-го поверху випав 5-річний хлопчик, який помер на місці.
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