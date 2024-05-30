На Полтавщині трагічно загинув 6-річний хлопчик

На Полтавщині поліція встановлює причини та обставини загибелі шестирічної дитини.

Про це повідомили у поліції Полтавщини.

"До поліції надійшло повідомлення від медиків про загибель 6-річного хлопчика у селі Твердохліби Полтавської громади. За попередньою інформацією, хлопчик під час дозвілля впав у штучну водойму (копанку). Ймовірно, дитина втопилася", - йдеться у повідомленні.

Медики швидко прибули на місце події, але, на жаль, врятувати життя хлопчика не вдалося.

Нагадаємо, у Житомирській області з вікна 9-го поверху випав 5-річний хлопчик, який помер на місці.

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