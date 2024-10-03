На Полтавщині у річці виявили мертвим чоловіка, який перебував у розшуку

Тіло мешканця Горішніх Плавнів, якого розшукували від 29 вересня, виявлено без ознак життя у водоймі.

Про це повідомили у поліції Полтавщини.

Про зникнення чоловіка 1953 року народження до поліції повідомили мешканці Горішніх Плавнів. Востаннє його бачили близько тижня тому.

"Під час пошукових заходів поліцейські виявили велосипед зниклого на одній із човнових станцій. Також виявили, що на станції відсутній металевий човен. Тож, до пошуків долучилися водолази рятувальників. Невдовзі чоловіка виявили у водоймі без ознак життя. Його тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті", - розповіли у поліції.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

Причини та обставини події з’ясовує слідство.

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