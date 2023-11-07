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На Полтавщині учасник АТО відмовився від мобілізації, бо "напився і проспав": як його покарали

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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На Полтавщині учасник АТО відмовився від мобілізації, бо "напився і проспав": як його покарали

На Полтавщині чоловік відмовився від мобілізації / Фото: ТСН.ua

На суді чоловік провину визнав та розкаявся.

У Полтавській області до іспитового терміну позбавлення волі засудили учасника АТО, який відмовився від мобілізації

Про це йдеться у вироку Козельщинського районного суду Полтавської області. 

За даними суду, 23 серпня 2023 року ВЛК визнала чоловіка придатним до служби в армії. Він повинен був прийти до військкомату 29 серпня для відправлення на військову службу, проте ухилився. 

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він пояснив, що "ВЛК пройшов ще у листопаді минулого року, у серпні цього року отримав повістку, але не прибув за повісткою до відділу ТЦК у призначений день та час через те, що напередодні вживав алкоголь, заснув та його не змогли розбудити для відправки у військкомат". Він додав, що в обід працівник сільради погодився його підвести, але він відмовився. 

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України. Його засудили до 4 років позбавлення волі, замінивши реальний термін на два роки іспитового. 

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень
Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, на Закарпатті ув'язнили бійця, який через поранення не може ходити.

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Дата публікації
Перегляди
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