На Полтавщині в ДТП зіткнулися автобус і два авто: є загиблі та 11 поранених (фото)

У ДТП загинули 40-річний водій легковика та 56-річна пасажирка автобуса.

У Полтавській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди двоє людей загинули, а ще 11 – отримали тілесні ушкодження.

Про це передає поліція Полтавської області.

Інцидент стався 30 липня, близько 15:00, на автодорозі між селами Проні та Стасі Полтавського району.

За попередніми даними, відбулося зіткнення автобуса з автомобілем Volkswagen Tiguan. Унаслідок ДТП на місці події загинув 40-річний водій легковика та 56-річна пасажирка автобуса.

У ДТП загинули 40-річний водій легковика та 56-річна пасажирка автобуса.

Тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості отримали пасажирка легковика та 10 пасажирів автобуса, серед яких одна малолітня дитина. Постраждалих доставили до лікарні. На момент зіткнення в автобусі перебували 17 пасажирів та водій.

За інформацією "Суспільного", ще одна автівка "ВАЗ 2104" вилетіла в кювет. Її водій від госпіталізації відмовився.

Поліція встановлює обставини події.

Раніше повідомлялося, що на Волині водій вантажівки збив 13-річну дитину. Від отриманих травм дівчина померла на місці аварії.

Читайте матеріали по темі: