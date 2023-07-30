На Полтавщині в ДТП зіткнулися автобус і два авто: є загиблі та 11 поранених (фото)

У ДТП загинули 40-річний водій легковика та 56-річна пасажирка автобуса.
У Полтавській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди двоє людей загинули, а ще 11 – отримали тілесні ушкодження.
Про це передає поліція Полтавської області.
Інцидент стався 30 липня, близько 15:00, на автодорозі між селами Проні та Стасі Полтавського району.
За попередніми даними, відбулося зіткнення автобуса з автомобілем Volkswagen Tiguan. Унаслідок ДТП на місці події загинув 40-річний водій легковика та 56-річна пасажирка автобуса.
Тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості отримали пасажирка легковика та 10 пасажирів автобуса, серед яких одна малолітня дитина. Постраждалих доставили до лікарні. На момент зіткнення в автобусі перебували 17 пасажирів та водій.
За інформацією "Суспільного", ще одна автівка "ВАЗ 2104" вилетіла в кювет. Її водій від госпіталізації відмовився.
Поліція встановлює обставини події.
Раніше повідомлялося, що на Волині водій вантажівки збив 13-річну дитину. Від отриманих травм дівчина померла на місці аварії.
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