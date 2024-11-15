На Полтавщині в експосадовця Держказначейства виявили "спадок" на десятки мільйонів доларів (фото)

Під час обшуків правоохоронці виявили купи готівки та безліч коштовних речей на загальну суму понад 61 млн доларів.

На Полтавщині в експосадовця Держказначейства виявили десятки мільйонів доларів готівкою та дорогоцінні метали в злитках на понад 38 млн грн. Фігурант стверджував, що ці кошти йому залишили у спадок батьки, але за оперативною інформацією, йому допоміг вивести гроші родич — генерал-лейтенант ЗС РФ. Загальна вартість необґрунтованих активів становить понад 61 млн доларів.

Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

За даними слідства фігурант допомагав відмивати гроші своєму родичу - генералу ЗС РФ

Частина "скарбів" пов'язана з державою-агресором

"Відповідно до аналізу декларації посадової особи, у квітні 2023 року він, бувши на посаді [начальника відділу Державного казначейства України в Полтавській області – ред.], отримав у спадщину від матері банківські метали у злитках на суму 3 555 000 грн та майже 6 млн доларів та 420 тис. грн готівкою. Вже у жовтні 2023 року спадщину він отримує від батька понад 56 млн доларів, 208,5 тис. грн та дорогоцінних металів на суму 34 500 000 грн. Хоча насправді отримав у спадок від батьків гроші загальною сумою 700 тис. грн", – йдеться у повідомленні.

Отже, загалом зазначений посадовець у 2023 році задекларував активи у вигляді 62 115 000 доларів, що на 60,4 млн дол. більше, ніж реальна спадщина, та дорогоцінних металів у злитках на суму 38 055 000 грн.

Загальна вартість необґрунтованих активів становить понад 61 млн доларів

Серед іншого під час обшуків виявили золоті пам’ятні монети

За даними слідства, ці кошти можуть належати його родичу, російському генералу, які той отримав від корупційних схем та використовував для фінансування "інвестиційних" проєктів у РФ та на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей, а його український родич допоміг "відмити" брудні гроші в Україні.

Серед виявлених скарбів — ювелірні вироби та банківські метали у злитках

Фігурант стверджував, що ці кошти йому залишили у спадок батьки

"Поліцейські спільно з прокурорами Полтавської обласної прокуратури провели понад 30 санкціонованих обшуків за в будинках, квартирах, гаражних приміщеннях та транспортних засобах, що перебувають у власності чи користуванні посадової особи та близьких родичів російського генерала", – додали у поліції.

В експосадовця вилучили коштовні релігійні предмети

Під час обшуків знайшли нагороди РФ із незаповненими посвідченнями

За результатами обшуків вилучили:

ювелірні вироби та прикраси;

золоті пам’ятні монети;

ікони;

дорогоцінні годинники різних брендів та нагородні;

мисливську та вогнепальну зброю;

нагороди РФ із незаповненими посвідченнями від імені його родича;

гроші тощо.

У переліку скарбів є дорогоцінні годинники різних брендів та нагородні

В експосадовця знайшли колекційний алкоголь

Зібрані матеріали скеровані до Національного агентства з питань запобігання корупції. Вирішується питання про оголошення фігуранту підозри за трьома статтями Кримінального кодексу України:

366-2 "Декларування недостовірної інформації";

368-5 "Незаконне збагачення";

209 "Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом".

Зібрані матеріали скеровані до Національного агентства з питань запобігання корупції

Фігурант виявився колекціонером зброї

Нагадаємо, на Хмельниччині знову стався скандал із лікаркою МСЕК. Але на відміну від скандальної ексочільниці цієї медичної структури Тетяни Крупи, в квартирі якої вилучили величезні суми готівки у різній валюті, ця жінка була більш завбачлива — вона вкладала кошти у розкішні маєтки за кордоном.

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