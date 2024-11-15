На Полтавщині в експосадовця Держказначейства виявили "спадок" на десятки мільйонів доларів (фото)

Під час обшуків правоохоронці виявили купи готівки та безліч коштовних речей на загальну суму понад 61 млн доларів.
На Полтавщині в експосадовця Держказначейства виявили десятки мільйонів доларів готівкою та дорогоцінні метали в злитках на понад 38 млн грн. Фігурант стверджував, що ці кошти йому залишили у спадок батьки, але за оперативною інформацією, йому допоміг вивести гроші родич — генерал-лейтенант ЗС РФ. Загальна вартість необґрунтованих активів становить понад 61 млн доларів.
Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.
"Відповідно до аналізу декларації посадової особи, у квітні 2023 року він, бувши на посаді [начальника відділу Державного казначейства України в Полтавській області – ред.], отримав у спадщину від матері банківські метали у злитках на суму 3 555 000 грн та майже 6 млн доларів та 420 тис. грн готівкою. Вже у жовтні 2023 року спадщину він отримує від батька понад 56 млн доларів, 208,5 тис. грн та дорогоцінних металів на суму 34 500 000 грн. Хоча насправді отримав у спадок від батьків гроші загальною сумою 700 тис. грн", – йдеться у повідомленні.
Отже, загалом зазначений посадовець у 2023 році задекларував активи у вигляді 62 115 000 доларів, що на 60,4 млн дол. більше, ніж реальна спадщина, та дорогоцінних металів у злитках на суму 38 055 000 грн.
За даними слідства, ці кошти можуть належати його родичу, російському генералу, які той отримав від корупційних схем та використовував для фінансування "інвестиційних" проєктів у РФ та на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей, а його український родич допоміг "відмити" брудні гроші в Україні.
"Поліцейські спільно з прокурорами Полтавської обласної прокуратури провели понад 30 санкціонованих обшуків за в будинках, квартирах, гаражних приміщеннях та транспортних засобах, що перебувають у власності чи користуванні посадової особи та близьких родичів російського генерала", – додали у поліції.
За результатами обшуків вилучили:
- ювелірні вироби та прикраси;
- золоті пам’ятні монети;
- ікони;
- дорогоцінні годинники різних брендів та нагородні;
- мисливську та вогнепальну зброю;
- нагороди РФ із незаповненими посвідченнями від імені його родича;
- гроші тощо.
Зібрані матеріали скеровані до Національного агентства з питань запобігання корупції. Вирішується питання про оголошення фігуранту підозри за трьома статтями Кримінального кодексу України:
- 366-2 "Декларування недостовірної інформації";
- 368-5 "Незаконне збагачення";
- 209 "Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом".
Нагадаємо, на Хмельниччині знову стався скандал із лікаркою МСЕК. Але на відміну від скандальної ексочільниці цієї медичної структури Тетяни Крупи, в квартирі якої вилучили величезні суми готівки у різній валюті, ця жінка була більш завбачлива — вона вкладала кошти у розкішні маєтки за кордоном.
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