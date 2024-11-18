На Полтавщині вантажний поїзд розчавив чоловіка, який опинився на рейках

На Полтавщині потягом смертельно травмовано чоловіка. Подія сталася поблизу села Вишневе Білицької громади.

Про це повідомили у поліції Полтавщини.

"Вантажний потяг наїхав на 40-річного жителя селища Білики Полтавського району. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці", - йдеться у повідомленні.

За цим фактом слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини трагедії з’ясовує слідство.

Нагадаємо, на Одещині на перегоні між станціями "Мардарівка" і "Чубівка" на 15-річну дівчину наїхав вантажний поїзд.

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