На Полтавщині вчені знайшли артефакти часів скіфів і Великого переселення народів

Під час розкопок на Котелевському городищі, розташованому в заплаві річки Ворскла, Полтавська область, виявлено унікальні артефакти.

Про це повідомила пресслужба Історико-культурного заповідника "Більськ".

Згідно з результатами останніх досліджень, найдавніші сліди перебування людини на території городища належать до епохи пізньої бронзи, а саме до бондаріхінської культури 11-19 століть до нашої ери.

Фото: Історико-культурний заповідник "Більськ"

Проте найбільшу інтригу для наукової спільноти становлять знахідки, що датуються 3-1 століттями до нашої ери, відомими як "темний період". У цю епоху на території Котелевського городища перебували практично невідомі археологічні пам'ятки.

У результаті масштабних розкопок зібрано неймовірну колекцію артефактів, зокрема залізні наконечники стріл, елементи одягу, господарські знаряддя, кераміку, а також знахідки пізніших періодів, пов'язаних з Великим переселенням народів і Новим часом.

Раніше стало відомо, що у Чортківській громаді Тернопільської області місцевий житель натрапив на колекцію із 17 бронзових браслетів. Поряд із браслетами також виявили мідну сокиру. Вік артефактів оцінюється приблизно в чотири тисячі років.

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