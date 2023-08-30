На Полтавщині виправдали чоловіка, який відмовився від мобілізації: суддя назвав укази Зеленського "творами"

У Полтавській області Зінківський районний суд виправдав ухилянта, який двічі отримував повістки, проте відмовлявся від служби під час мобілізації. Прикметно, що суддя Сергій Должко назвав укази президента Володимира Зеленського про мобілізацію "творами", а Міністерство оборони - "приватною компанією".

Про це йдеться у вироку, який опублікований 23 серпня у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Чоловік двічі ухилився від мобілізації

Зінківський районний суд Полтавської області розглядав справу уродженця Донецької області, який двічі проігнорував повістку. У грудні 2022 року чоловіка визнали придатним до військової служби. У січні та березні 2023 року він отримав повістки та повинен був прибути до ТКЦ і СП, проте він ухилився від мобілізації

На суді підозрюваний лише частково визнав провину. Він заявив, що нібито ВЛК не врахувала, що у нього плоска стопа.

Скандальний вирок

Скандальне рішення судді

Під час розгляду кримінальної справи суддя став на бік ухилянта. Суддя Сергій Должко обізвав закони України про мобілізацію та воєнний стан нібито "авторськими творами", а Міністерство оборони України "приватною компанією".

У вироку суду, який розміщений майже на 40 сторінках суддя вирішив пояснити свою позицію. Він згадав аж кілька вироків Європейського суду з прав людини, статті Конституції України, Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, Загальну декларацію прав людини, Конвенцію ООН "Про попередження злочину геноциду і покарання за нього від 9 жовтня 1948 року". Частину документів суддя цитував російською мовою.

Цитата із рішення райсуду. Скриншот із вироку Зінківського райсуду.

У вироку судді Должка йдеться про те, що нібито Міноборони – це "приватна компанія", бо відомство має ідентифікаційний код юридичної особи 0034022 з "приватною формою власності". Так само "приватною компанією" у вироку називають Кабінет міністрів, оскільки він "належить приватній іноземній компанії Dun & Bradstreet", покликаючись на іноземні реєстри.

Цитата із рішення райсуду. Скриншот із вироку Зінківського райсуду.

Цитата із рішення райсуду. Скриншот із вироку Зінківського райсуду.

Цитата із рішення райсуду. Скриншот із вироку Зінківського райсуду.

Крім того суддя заявив, що ТЦК і СП мають право "лише призивати чоловіків до себе на службу, а не комплектувати ЗСУ". Він заявив, що військкомат може лише запропонувати "укласти трудовий договір", а не мобілізовувати, додавши, що "Примус до трудового контракту є формою рабства".

Цитата із рішення райсуду. Скриншот із вироку Зінківського райсуду.

Укази президента Зеленського суддя вважає нелегітимними і називає їх "авторськими творами".

"Так звані “Закони України” та укази президента, у тому числі закони “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, “Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»”, укази “Про введення воєнного стану в Україні”, “Про використання Збройних Сил України та інших військових формувань”, які легітимізуються під виглядом законів, є авторськими творами, не мають конституційного підґрунтя, не являються законами по суті, не являються обов’язковими для виконання народом, є офертами від суб`єкта, що надає послуги з державного управління", – йдеться у вироку.

Цитата із рішення райсуду. Скриншот із вироку Зінківського райсуду.

Таким чином суддя виправдав ухилянта та вирішив його не карати.

Цитата із рішення райсуду. Скриншот із вироку Зінківського райсуду.

Пояснення адвокатів

Аналітично-адвокаційний центр "Фундація DEJURE" пояснив, що суддя Должко неодноразово фігурував у медіа, оскільки він визнавав "незаконність" введення карантину в Україні та оголошував виправдовувальні вироки щодо корупційних справ.

"Наразі нове “геніальне” рішення судді ще не набрало законної сили. Ми ж плануємо найближчим часом подати на суддю Должка скаргу до Вищої ради правосуддя", - повідомили в адвокаційному центрі.

Нагадаємо, як в Україні ухилянти сперечаються у судах і потрапляють до в'язниці.

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