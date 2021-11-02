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На Полтавщині виявили небезпечний склад токсинів та збудників інфекційних захворювань

Фото: СБУ / ©
Фото: СБУ / ©
Фото: СБУ / ©
Фото: СБУ / ©
Фото: СБУ / ©

Нелегальне сховище було облаштоване на одному з державних підприємств регіону.

Співробітники Служби безпеки України виявили у Полтавській області місце несанкціонованого зберігання отруйних речовин та біологічних агентів, які є збудниками гострих інфекційних хвороб.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

На нелегальному складі, який було облаштовано на одному з державних підприємств регіону, правоохоронці виявили:

  • велику кількість отруйних речовин високого класу небезпеки,
  • майже 700 одиниць біологічних агентів,
  • орієнтовно 15 л прекурсорів,
  • майже 20 кг хімікатів не встановленого походження.

Вилучені речовини направлено на експертизу. Територію об’єкту взято під посилену охорону.

За даним фактом проводяться слідчі дії в рамка кримінального провадження за ст. 326 (порушення правил поводження з мікробіологічними або іншими біологічними агентами чи токсинами) Кримінального кодексу України. 

Нагадаємо, раніше керівництво ТОВ “Прикарпатзахідтранс”, яке спеціалізується на транспортуванні нафтопродуктів, звинуватили у масштабному забрудненні та псуванні земель у Закарпатській області.

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