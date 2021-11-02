На Полтавщині виявили небезпечний склад токсинів та збудників інфекційних захворювань

На Полтавщині виявили небезпечний склад токсинів та збудників інфекційних захворювань

Нелегальне сховище було облаштоване на одному з державних підприємств регіону.

Співробітники Служби безпеки України виявили у Полтавській області місце несанкціонованого зберігання отруйних речовин та біологічних агентів, які є збудниками гострих інфекційних хвороб.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

На нелегальному складі, який було облаштовано на одному з державних підприємств регіону, правоохоронці виявили:

велику кількість отруйних речовин високого класу небезпеки,

майже 700 одиниць біологічних агентів,

орієнтовно 15 л прекурсорів,

майже 20 кг хімікатів не встановленого походження.

Вилучені речовини направлено на експертизу. Територію об’єкту взято під посилену охорону.

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За даним фактом проводяться слідчі дії в рамка кримінального провадження за ст. 326 (порушення правил поводження з мікробіологічними або іншими біологічними агентами чи токсинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше керівництво ТОВ “Прикарпатзахідтранс”, яке спеціалізується на транспортуванні нафтопродуктів, звинуватили у масштабному забрудненні та псуванні земель у Закарпатській області.

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