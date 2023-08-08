На Полтавщині військком побив свого підлеглого до непритомності: подробиці

ДБР повідомило про підозру військкому з Полтавщини, який жорстоко побив свого підлеглого.

У Полтавській області начальник одного з районних відділів військкомату разом із двома іншими військовими жорстоко побив свого підлеглого.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Керівник районного ТЦК мав особисту неприязнь до потерпілого, бо той відкрито говорив про різні конфлікті ситуації, які були в колективі. Аби "прикрити рота" підлеглому, військком вирішив провести "виховну роботу".

"Посадовець взяв із собою головного сержанта та солдата, безпосереднім керівником яких був потерпілий. На двох автомобілях близько опівночі вони під’їхали до будинку потерпілого та викликали його по телефону на розмову. Коли чоловік вийшов із будинку, його оточили та після словесної перепалки почали бити. Більшість ударів були в тулуб та голову. Побиття продовжувалося навіть, коли він лежав на землі", - йдеться у повідомленні.

Потерпілий на деякий знепритомнів, а коли кривдники поїхали, ледве зміг зайти до своєї квартири. Швидку для військового викликали сусіди, коли побачили його в безпорадному стані.

У лікарні йому діагностувати численні забої, струс головного мозку, забійну рвану рану голови та надірване вухо.

Керівнику районного ТЦК, а також ще одному учаснику побиття повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень та погрозу або насильство щодо начальника (ч. 5 ст. 426-1 та ч. 4 ст. 405).

Вирішується питання повідомлення про підозру третьому учаснику побиття. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі до 12 років.

Нагадаємо, суд обрав запобіжний захід для начальника Рівненського обласного ТЦК та СП за побиття свого підлеглого биткою.

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